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ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının kayda geçtiği ülke olan ABD'nin California eyaletinde yapılan otopsiler, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sanılandan 3 hafta önce gerçekleştiğini ortaya koydu.

23.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:44

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de, Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 9 Mart'ta açıklanmıştı. Ancak California eyaletinde yapılan otopsiler, koronavirüs kanaklı ilk ölümlerin sanılandan 3 hafta önce gerçekleştiğini ortaya koydu.

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ŞUBAT AYINDA İKİ KİŞİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLDÜ

California Santa Clara Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Santa Clara İlçesi adli tıp uzmanının tespitine göre, ilçemizde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, bilinenin aksine 9 Mart 2020'de değil, daha önce gerçekleştiği ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, adli tıp uzmanının 6 Şubat ve 17 Şubat tarihlerinde hayatını kaybeden iki kişi üzerinde yaptığı otopsi sonuçlarını Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) gönderdiği ve CDC'nin ölüm sebeplerini Kovid-19 olarak onayladığı belirtildi.

Amerikan medyasında geniş yer bulan olay üzerine konuşan uzmanlar, Santa Clara'daki gerçeğin ortaya çıkmasına kadar ABD'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 6 Şubat değil, 29 Şubat'ta Washington eyaletinde gerçekleştiğinin sanıldığına vurgu yaptı.