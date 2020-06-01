ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un bir polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar giderek büyürken, protestolardan ilginç görüntüler de geliyor. Protestoya katılan siyahi bir genç, diğer protestocuların ortasında annesi tarafından dövüldü.

PROTESTOCUYA ANNE DAYAĞI

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un, bir polis memuru tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar birçok eyalete yayıldı. Binaların yakılıp, dükkanların yağmalandığı protestolarda ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Cep telefonukamerasına yansıyan görüntülerde protestoya katılan siyahi bir genci, annesi sokak ortasında dövüyor. Annesinin tokatlarının hedefi olan genç ise annesinden kaçmaya çalışıyor.