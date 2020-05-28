ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor

ABD'nin Minneapolis eyaletinde George Floyd isimli siyahi vatandaş, dolandırıcılık şüphesi ile polis tarafından gözaltına alınırken bu sırada polisin diziyle boğazına bastırması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası halk sokaklara dökülerek eyalet genelinde protestolar başlattı. Dün başlayan gösteriler, bugünse yağmaya dönüşmüş durumda. Mücevher dükkanını yağmalamak isteyen bir kişinin dükkan sahibi tarafından öldürülmesi ise eyaletteki durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

PROTESTOLAR YAĞMAYA DÖNÜŞTÜ

Amerika'nın Minneapolis eyaletinde iki gün önce siyahi adam George Floyd'in polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protesto gösterilerinin ikinci gününde göstericiler polis araçları ve iş yerlerinin camlarının kırdıktan sonra iş yerlerine marketlere girip yağma yapmaya başladılar.

DÜKKAN SAHİBİ 1 YAĞMACIYI ÖLDÜRDÜ

Yetkili polis John Elder, yaptığı açıklamada mücevher dükkanını yağmalamaya çalışan bir göstericinin dükkan sahibi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü söyledi. Ölen yağmacının cansız bedeni dükkanın önünde kaldırımın üzerinde bulundu. Elder, adamı kaldırım üzerinde hareketsiz bir şekilde bulan polislerin adamın hayatını kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ama hayatını kurtaramadıklarını söyledi.

YAĞMACILARA KARŞI SİLAHLI GÖNÜLLÜ GRUP

Polis şefi Elder, siyahi George'nin ölümünden sonra barışçıl bir şekilde başlayan gösterilerin yağmaya dönmesini sert bir dille eleştirdi. Gösteriler sırasında ''Kendilerini Silahlı Kızıl Boyunlular" olarak adlandırılan gruplar yağma olaylarına karşın dükkanların önlerinde gönüllü olarak silahlı nöbet tutuyorlar.

ÖNCE KIRIP SONRA YAKTILAR

Protesto gösterilerinin şiddete dönmesinden sonra göstericiler yağmanın yanı sıra girdikleri iş yerlerinin raflarını devirip bazı iş yerlerini ateşe verdiler. Bazı göstericiler bankalara zorla girmeye çalışıp banka ATM'lerini parçaladılar. Bazı görgü tanıkları ise göstericilerin bazı iş yerlerini ateşe vermeden önce ağır aletler ile iş yerlerinin para kasalarını kırmaya çalıştıklarını söyledi.

POLİSE TEPKİ DEVAM EDİYOR

Bir grup polis merkezinin camlarını demir çubuklar ile parçaladı. Polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Gösterilerin devam ettiği eyalette tansiyon yükselmeye devam ederken göstericiler 46 yaşındaki siyahiyi öldüren polislerin cinayetten yargılanıp ceza almaları çağrısında bulundu.