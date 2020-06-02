ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi

ABD'nin Minneapolis ketinde siyahi bir adamın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar ülke genelinde şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Polisin yetersiz kalması sonrası harekete geçen Ulusal Muhafızlar, Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehir merkezinde görüntülendi.

ORDU KENT MERKEZİNE KONUŞLANDI

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesi ülkedeki ırkçılık ve polis şiddeti tartışmalarını alevlendirdi. Binaların yakıldığı ve yağmaların başladığı protestolar ülke geneline yayılırken, polis güçlerinin müdahalesi yetersiz kaldı. Birçok eyalette Ulusal Muhafızlar göreve çağrılırken, şiddet ve yağma eylemlerinin en fazla olduğu Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde Ulusal Muhafızlar kent merkezine gelerek barikatlar kurdu.