ABD'de polis siyahi bir kadını yumrukladı

ABD'nin Minneapolis eyaletinde siyahi bir şüphelinin polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından birçok eyalette ırkçılığa karşı protestolar başladı. Protestolar sürerken bu kez de Detroit şehrinde bir polis, siyahi bir kadını yumruklayarak yere yatırdı.

ABD POLİSİ ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMINI SÜRDÜRÜYOR

ABD'nin Minneapolis eyaletinde George Floyd isimli siyahi bir şüpheli, polisin boğazına dizini bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Olay ülkede ırkçılık tartışmalarını tekrar gündeme getirirken birçok eyalette şiddetli protestolar başladı. Eylemciler polis araçlarına saldırırken, polis ekipleri de eylemcilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale ediyor. Irkçılık tartışmaları daha dinmemişken bu kez de Detroit şehrinde polisin siyahi bir kadına orantısız güç kullanımı kameraya yansıdı.

YÜZÜNÜ DEFALARCA YUMRUKLADI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis, siyahi bir kadını yumrukluyor. Çevredekilerin itirazlarına aldırış etmeyen polis, yüzüne defalarca yumruk attığını kadına yere yatırarak darp etmeye devam ediyor.