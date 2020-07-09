ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü

ABD'nin Illinois eyaletinde, 17 aylık bir bebek misafir olarak gittiği komşusunun evinde pitbull cinsi köpek tarafından parçalanarak öldürüldü.

ABD'nin Illinois eyaletinde, pitbull dehşeti yaşandı. Olay, Marley Grace Wilander adındaki 17 aylık bir bebeğin ailesiyle misafir olarak gittiği komşusunun evinde, üst kattaki bir odada oyun oynadığı sırada, pitbull cinsi köpek tarafından parçalanarak öldürülmesiyle meydana geldi. 4 Temmuz Cumartesi günü komşularının evinde düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamasına katılan aile, çocukları Marley'i, komşularının üst kattaki odasında bulunan etrafı parmaklıklı çocuk oyun yerine bıraktı.

İKİ PİTBULL TARAFINDAN ISIRILDI

Gecenin sonunda evin bodrumunda kilitli olan komşularının 2 pitbull cinsi köpeği bir süre sonra dışarı çıktı. Evin sahibinin üst kattan sesleri duyması üzerine Wilander'ın oyun oynadığı yere çıktığı ve köpeklerin minik bebeği ısırdığını olaya müdahale etmeye çalıştığı ancak, bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.