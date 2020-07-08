ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu

ABD'nin Minnesota kentinde dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ta kahve alan Ayşe isimli kadının bardağına, kadının adı yerine terör örgütü DEAŞ'ın İngilizce ismi olan ISIS yazıldı. Söz konusu ırkçı saldırı büyük tepki çekerken, benzer bir saldırı da California eyaletinde meydana geldi.

Silikon Vadisi'nde Solid8 şirketinin CEO'su İngiliz Michael Lofthouse, restoranda yemek yediği sırada sözlü olarak Asya kökenli bir aileyi taciz etti. Ünlü CEO Lofthouse, restorandaki bir garson tarafından kovuldu.

SÖZLÜ VE EL HAREKETİYLE AİLEYİ TACİZ ETTİ

Dünyada ırkçı saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. ABD'nin California eyaletinde Silikon Vadisi'nde Solid8 şirketinin CEO'su İngiliz Michael Lofthouse, geçtiğimiz cumartesi günü restoranda yemek yediği sırada sözlü ve el hareketiyle Asya kökenli bir aileyi taciz etti. O anlar restoranda bulunan bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Ünlü teknoloji şirketinin CEO'su, bir kadın garson tarafından restorandan kovuldu.

"DAVRANIŞLARIM KORKUNÇ, BENİ AFFEDİN"

Irkçı taciz görüntülerini ünlü pop şarkıcısı Kelly Clarkson tarafından sosyal medyada yayınlanmasıyla ABD gündemini meşgul eden olayla ilgili Lofthouse, basına özür açıklaması gönderdi. Lofthouse "Videodaki davranışlarım korkunç. Beni affedin" dedi.