ABD'de iki küçük uçak çarpıştı: 3'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Idaho eyaletinde iki küçük uçağın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
06.07.2020 22:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:22
ABD'nin Idaho eyaletinde iki küçük uçağın çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.
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Kootenai Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü öğleden sonra, eyaletin kuzeyindeki bir gölün üstünde iki uçağın çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazada ölenlerin kimlik bilgileri açıklanmadı.
UTAH EYALETİNDE DE BİR UÇAK DÜŞMÜŞTÜ
ABD'de aynı gün Utah eyaletinde de küçük bir uçağın düşmesi sonucu, pilot dahil 4 kişi hayatını kaybetmiş, pilotun Philadelphia Phillies beyzbol takımının eski oyuncularından Tyson Brummett olduğu bildirilmişti.