ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardn protestolar devam ederken North Dakota eyaletindeki askeri üsse düzenlenen saldırıda iki askerin öldüğü açıklandı.

02.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:35

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesinin ardından ülkede protestolar devam ediyor. Son olarak North Dakota'daki Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada, ''Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Üssüne açılan ateş sonucu iki görevli asker hayatını kaybetmiştir'' ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, saat 04.30 civarında düzenlenen saldırının ardından askeri üste durumun kontrol altın alındığı, diğer personelin güvenliğinin sağlandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ

Soruşturma sürdüğü için hayatını kaybeden askerlerin isimlerinin 24 saat sonra duyurulacağı ifade edilen açıklamada, saldırının hava üssüne nereden yapıldığı ve saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz yüksek irtifa hava istihbaratını sağlayan RQ-4 Global Hawk drone'larının merkezi konumunda bulunuyor.