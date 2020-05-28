ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 123 bin oldu. Böylece ülkede koronavirüs salgınının etkisiyle işsiz kalanların sayısı son 10 haftada toplam 40 milyon 746 bine ulaştı. Bu rakam 82 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin nüfusunun hemen hemen yarısına eş değer.
28.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:19
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 23 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 323 bin kişi azalarak 2 milyon 123 bin oldu. Önceki haftalara göre düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 2 milyon 100 bin olması yönündeydi.