ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un bir polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüşmüş ve yağmalar da başlamıştı. Eylemlerde dükkanını yağmacılara karşı kılıçla korumak isteyen bir dükkan sahibi, bir grup eylemci tarafından hareketsiz kalana dek linç edildi.

BİNALAR YAKILIP DÜKKANLAR YAĞMALANIYOR

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd, bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü. Ülke genelinde ırkçılık tartışmalarını tekrar başlatan olay sonrası Minneapolis kentinde başlayan protestoların diğer eyaletlere yayılmasıyla 16 eyalette 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şiddet eylemlerine dönen protestolarda birçok bina ve polis merkezi yakılırken, dükkanlar yağmalanmaya başladı.

DÜKKAN SAHİBİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Dükkan sahipleri yağmacılara karşı silahlı önlem alırken, bir dükkan sahibi bir grup eylemci tarafından linç edildi. Görüntülerde bir eylemciyi kovalayan dükkan sahibi, daha sonrasında toplanan grup tarafından araya alınarak linç ediliyor. Yere düşen dükkan sahibine eylemciler, sopa ve tekmelerle vururken, dükkan sahibinin kanlar içinde hareketsiz bir şekilde kalmasıyla grup dağılıyor.