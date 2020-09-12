ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu

ABD'de hayvanat bahçesindeki dişi bir 'kraliyet pitonu' 7 yumurta bıraktı. Hayvanat bahçesi görevlileri ise 15 yıldan fazla bir süreden beri erkek bir yılanın yakınında bulunmayan yılanın yumurtlamasına şaşırdıklarını belirtti.

15 YILDIR ERKEK YILANIN YAKININDA BULUNMADI

Missouri eyaletinde bulunan Saint Louis Hayvanat Bahçesi'nde bir 'kraliyet pitonu' 7 yumurta bıraktı. Hayvanat bahçesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada olay, "23 Temmuz'da inanılmaz bir şey oldu" ifadeleriyle duyurulurken; 7 yumurta bırakan pitonun, 15 yıldan fazla bir süredir erkek bir yılanın yakınında bulunmadığı belirtildi.

HAYVANAT BAHÇESİNDE BELGELENEN EN YAŞLI YILAN

Söz konusu dişi yılanın 50 yaşın üzerinde olduğu ve bir hayvanat bahçesinde belgelenen en yaşlı yılan olduğu da ifade edildi. Ayrıca, hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orta ve Batı Afrika'ya özgü olan 'kraliyet pitonlarının' eşeyli ve eşeysiz olarak üredikleri bilinmektedir. Yılanların aynı zamanda döllenmeyi geciktirmek için sperm depoladığı da bilinmektedir. Şimdi soru şu: Bu iki açıklamadan hangisi yumurtaların sebebi? Genetik test olmadan hayvanat bahçesi görevlileri bu söz konusu kraliyet pitonunun eşeyli mi eşeysiz mi ürediğini bilemeyecek, ancak bulmaya niyetliler. Bakıcılar yumurtaları kuluçkaya yatırmaya devam ettikçe, genetik test için numune gönderiyor olacaklar."