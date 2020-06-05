ABD'de bir evde 7 kişi ölü bulundu
ABD'nin Alabama eyaletinde, bir evde 7 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.
05.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:44
ABD'nin Alabama eyaletinde, bir evde 7 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Ülke basınındaki habere göre, Alabama eyaletine bağlı Morgan kasabasında silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedini buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.