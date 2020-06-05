ABD'de bir evde 7 kişi ölü bulundu

ABD'nin Alabama eyaletinde, bir evde 7 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

05.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:44

ABD'nin Alabama eyaletinde, bir evde 7 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

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Ülke basınındaki habere göre, Alabama eyaletine bağlı Morgan kasabasında silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedini buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.