ABD'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'nin California eyaletinde eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

California eyaletine bağlı Coronado kentindeki özel kuvvetler üssüne yakın bir bölgede eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopter düştü.

EĞİTİM TATBİKATINDA DÜŞTÜ

ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, MH-60 Blackhawk tipi askeri helikopterin içinde 5 asker ile Güney California'nın Coronado kentinde bulunan özel kuvvet komutanlığı üssüne yakın bir bölgede gerçekleştirdiği rutin eğitim tatbikatı sırasında düştüğünü aktardı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Komutanlık, kazada 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. Özel Harekat Komutanlığı, helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.