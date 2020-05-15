ABD'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD'nin Nevada eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,6 kilometre altında kaydedilen depremde can veya mal kaybı bilgisine ise henüz ulaşılamadı.

NEVADA EYALETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Nevada eyaletinde 6,4 büyüklüğünde olduğu belirlenen bir deprem meydana geldi.

CAN VEYA MAL KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Merkez üssü Tonopah'ın 57 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 7,6 kilometre altında kaydedildiği bildirildi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.