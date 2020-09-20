ABD'de 300 kiloluk timsahın tedavi görüntüleri 1,5 milyon kez izlendi

ABD'de Florida Üniversitesi Veterinerlik Koleji'ne, arka bacak topallığı nedeniyle 3,5 metrelik Bob adındaki dev timsah tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, bugüne kadar tedavi ettikleri en büyük timsah olduğunu açıklarken Bob'un görüntüleri yaklaşık 1,5 kişiye ulaştı.

Üniversite veterinerleri tarafından Timsah Bob'un görüntüleri yayınlandı ve Bob saatler içinde internette yaklaşık 1,5 milyon kişiye ulaştı. Bob'un hastalığı, veteriner Darryl Heard'ün St.Augustine Timsah Çiftliği Zooloji Parkı'na yaptığı ziyarette fark edildi. Bob'un arka bacağında topallama fark eden veteriner, tedavi için Bob'u veteriner kliniğine getirdi. Timsah Bob'un arka ayağında enfeksiyon tespit edildi ve antibiyotik tedavisinden sonra yaşadığı parka geri götürülecek.