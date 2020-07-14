ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi

Arkansas'ta 1996'da aralarında 8 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 kişilik bir aileyi katleden 47 yaşındaki Daniel Lewis Lee, Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki bir federal cezaevinde zehirli iğneyle idam edildi.

"ÇOK HATA YAPTIM AMA KATİL DEĞİLİM"

Cezalarının infazı dün ertelenen ancak Yüksek Mahkemenin bu kararı bozduğu federal mahkumlar arasındaki Lee'nin sabah yerel saatle 08.00'de öldüğü duyuruldu. Lee'nin son sözleri, "Ben bunu yapmadım. Hayatımda çok hata yaptım ama bir katil değilim. Siz, masum bir adamı öldürüyorsunuz." oldu.

KURBANIN AİLESİ İDAMI DESTEKLEMİYOR

Diğer yandan Arkansas'ta katledilen ailenin yakınları, Lee'nin idamını desteklemediklerini ifade ederek, bunun yerine zanlının ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini belirtti. Diğer iki federal mahkumun ölüm cezasının da bu hafta infaz edilmesi bekleniyor.