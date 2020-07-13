ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor

ABD'nin Indiana eyaletinde, 17 yıl aradan sonra, ilk kez federal mahkemenin kararıyla idam cezasına çarptırılan bir mahkümun cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor.

Donald Trump Yönetimi, geçen yıl, 2003'te durdurulan idamların infazına yeniden başlama kararı almıştı.

Daniel Lewis Lee'nin infazı, kurban yakınlarının başvurusu üzerine, Cuma günü federal mahkemenin kararıyla ertelenmişti.

Lee tarafından öldürülen kişilerin yakınları koronavirüs salgını nedeniyle mahkumun idam edilişini izlemek için seyahat etmekten korktuklarını söylemişti.

Fakat hükümetin başvurusuyla temyiz mahkemesi bu kararı bozdu.

Mahkeme, ABD yasalarında kurban yakınlarına infazı izleme hakkı veren hiçbir düzenlemenin olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme'de itiraz

Kurban yakınlarının infazı erteletmek için Yüksek Mahkeme'ye gidecekleri belirtiliyor.

Bir dönem beyazların üstünlüğünü savunduğu, ancak sonradan görüşlerinin değiştiği belirtilen 47 yaşındaki Lee, 1996'da bir aileden üç kişiyi işkence ederek öldürmek ve bu kişilerin cesetlerini göle atmaktan hüküm giymişti.

Trump yönetiminin infazlara başlama kararı almasından sonra Lee'nin Aralık'ta zehirli iğneyle idam edilmesine karar verildi. Ancak mahkemelerin itirazı nedeniyle infaz gecikti.

Kurbanların ailesi Trump'tan mahkümun hayatını bağışlamasını istemişti

Kızı ve sekiz yaşındaki torunuyla silah kaçakçısı damadını kaybeden Earlene Peterson, geçen yıl Trump'a çağrıda bulunarak Lee'nin hayatını bağışlamasını istemişti.

Peterson, CNN'e açıklamasında "Onun için birinin ölecek olması kızımı utandırırdı" dedi.

Lee, Temmuz ve Ağustos'ta idam edilmesi planlanan dört mahkümdan biri. Mahkumların tümü çocukları öldürmekten hüküm giydi.

ABD adli sisteminde yargılamalar ya ulusal düzeyde federal mahkemelerde ya da bölgesel düzeyde eyalet mahkemelerinde yapılıyor.

Sahte para basmak, posta hırsızlığı gibi bazı suçlarla ilgili davalar otomatik olarak federal mahkemelerde görülüyor.

Bunun için davada ABD devletinin taraf olması ya da anayasanın ihlal edilmesi gerekiyor.