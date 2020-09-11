Trump, seçim vaatlerine devam ediyor: Kazanırsam İran ile yeni bir anlaşma imzalayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, seçim vaatlerine devam ediyor. Trump, "Kasım ayında yapılacak seçimi yeniden kazanırsam, ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma 'çok hızlı' bir şekilde imzalanacak" diyerek seçim sonrası anlaşmalar için sinyal verdi.

"SEÇİLİRSEM, İRAN İLE YENİ ANLAŞMA İMZALANACAK"

Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'den oluşan ve P5+1 olarak adlandırılan ülkeler, Temmuz 2015'te İran ile uranyum zenginleştirmeyi azaltması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören nükleer anlaşma imzalamıştı. ABD Başkanı Donal Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kasım ayında yapılacak seçimi yeniden kazanırsam, ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma 'çok hızlı' bir şekilde imzalanacak. Bir hafta içinde söyleyebilirim, ama kendimize bir ay verelim" ifadelerini kullandı.

AMBARGONUN GENİŞLETİLMESİ İSTENMİŞTİ

Başkan Trump, 8 Mayıs 2018'de ABD'yi 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasından çektiğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tahran'a yönelik uluslararası silah ambargosunu genişletme kararı çıkarması yönünde geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndermişti.

IRAK VE AFGANİSTAN'DAKİ ASKER SAYISI AZALTILACAK

ABD Başkanı ayrıca, kısa sürede ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini duyurdu. Trump, "Irak'taki asker sayısını, çok kısa bir süre içinde yaklaşık 2 bine düşüreceğiz" ifadelerini kullandı. ABD'nin Irak'ta yaklaşık 5 bin 200, Afganistan'da ise 13 bin civarında askeri bulunuyor.