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ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine Büyük Felaket dedi

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

24.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:21

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullanmadı. Başkan Trump, bu yıl da olayların yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan için "Büyük Felaket" dedi.

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SENATO SOYKIRIM TASARISINI KABUL ETTİ

Bilindiği gibi ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Uzun yıllardır veto edilen yasanın geçtiğimiz yıl Senato'dan geçmesi kararın siyasi olduğuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti.

KARARIN BAĞLAYICILIĞI BULUNMUYOR

Trump, Senato kararının ardından karara katılmadığını açıklamıştı. Öte yandan söz konusu tasarı Senato'nun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.