A101 1 Ekim aktüel ürünleri neler? A101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel kataloğu, A101 aldın aldın!

A101 aktüel ürünlerle en kaliteli ürünleri daha uygun fiyatla müşterilere ulaştırmaya çalışmaktadır. A101 1 Ekim aktüel ürünleri neler? A 101'de 1 Ekim'den itibaren hangi ürünler olacak? A 101 Aldın Aldın ürünleri!

A101 1 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

Reeder P13 telefon özelikleri

Ürün özellikleri:

-6 inç HD ekran

-3 GB RAM

-16 GB Dahili Hafıza (128 GB arttırılabilir hafıza/sabit disk olarak kullanabilirsiniz)

-4080 mAh batarya

-Yüz tanıma özelliği

-Parmak izi okuyucu

- Ram : 3 GB

- Rom : 16 GB

- Kamera : 8 MP

- Ön kamera : 5 MP

- Pil : 4080 mah

- İşletim sistemi : Android 9

- Ekran teknolojisi : 1280 x 600 pixels

- İşlemci : Mediatek

- İşlemci hızı : 2.0 ghz

- NFC : Yok

- Autofocus : Var

- Ağırlık : 171 gram

- Bluetooth versiyon : 5.0

- 2 yıl Reeder Türkiyegaranti

- Ürün kutu içerisinden kulaklık çıkmamaktadır.

Daha fazlası için buraya tıklayınız.

Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv özellikleri

- 200 Hz

- Uydu alıcı dahildir.

-Mega Contrast

-2x8 W ses çıkışı

-2 adet HDMI girişi

-1 adet USB girişi

-Coaxcial ses çıkışı

-PC audio ses girişi

-2 yıl garanti

A 101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ | A 1011 - 8 EKİM