İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 9. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

9. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan'ın 9. günüde besleyiciliği ve lezzeti ile öne çıkan menü, aynı zamanda görüntüsü ile iştah kabartıyor. Brokoli çorbası ile orucunuzu açtıktan sonra deniz börülcesi salatası eşliğinde hamsi tavayı afiyetle yiyebilirsiniz. Zamanı ve mekanı unutturulan Ramazan şerbeti, size iftar sofrasında olduğunuzu hatırlatacak.

9. GÜN İFTAR MENÜSÜ

BROKOLİ ÇORBASI