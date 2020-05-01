8. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
Ramazan ayının ilk gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, Ramazan ayı 8. gün iftar menüsü!
01.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:56
İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 8. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
8. gün iftar menüsünde patates çorbası, karnıyarık, pirinç pilavı, sumaklı salata ve bulut tatlısı var. Ramazan'ın 8. gününde özel aromaya sahip patates çorbasıyla orucunuzu açacaksınız. Karnıyarığa ve pirinç pilavına gavurdağı salatasının eşlik ettiği menüyü hafif bir tatlı olan bulut tatlısı ile tamamlayacaksınız.