79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız

Türkiye Barolar Birliği ve 79 baro, AK Parti'nin Avukatlık Kanunu'nda yapmayı düşündüğü değişikliklerden vazgeçmesini ve kendilerine danışılarak hareket edilmesini istedi.

AK Parti'nin baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmek istemesine karşı 80 baro başkanı, Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) bir araya geldi. Toplantıda uzun tartışmaların ardından 79 baro ve TBB, ortak açıklama hazırladı.

"DİYALOG VE MÜZAKEREDEN YANAYIZ"

Sözcü'de yer alan habere göre; bildirgeye sadece Antalya Barosu imza atmadı. Bildirgede Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklerden vazgeçilmesi istendi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun tüm muhatapları ile görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz.

Bizler, müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına inanıyoruz. Ancak kapalı tutulması halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

AK PARTİ'NİN DEĞİŞİKLİK HAZIRLIKLARI

AK Parti'nin barolarla ilgili yasal değişiklik konusunda hazırlıklar sürüyor.

Taslağa göre her şehirde birden fazla baro kurulabilecek. Her baroya numara verilecek. Mevcut barolar "1 Numara'' yeni kurulanlar ise 2 ve 3 diye sıralanacak. Yeni baro kurabilmek için, o ildeki avukat sayısının 4'te birinin üye kaydedilmesi gerekecek. Avukatlar 5 yıl süreyle barolar arasında geçiş yapamayacak.