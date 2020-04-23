Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı

Adıyaman'da koronavirüsten dolayı evde kalmaktan sıkılan 75 yaşındaki Zahide Karakurt isimli yaşlı kadın, duvara tırmanarak caddeye çıkmaya çalıştı. Duvara tırmanan ve duvardan tutunarak aşağı inen yaşlı kadını gören komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Komşuların uyarılarına aldırış etmeyen yaşlı kadın kimseyi dinlemedi.

"ADETA DELİ OLACAĞIM"

Türkçe bilmeyen yaşlı kadın Kürtçe, "Evet evde sıkılmaktan adeta deli olacağım. Bende kendimi oradan aşağıya attım. Taziyeye gidecektim bırakmadılar bende kendimi oradan aşağıya attım" dedi.

ÇOCUKLARI, KAPIYI ZİNCİRLEDİ

Zahide Karakurt'tun oğlu Yusuf Karakurt ise "Evde canı sıkılıyor. Duvarın üzerine çıkarak kendisini aşağıya attı. Bende kendisine bir daha dışarı giderse polis çağıracağımı söyledim. Kapıyı da zincirledik bir baktım bu defa duvarın üzerinden atladı. Evet evde çok sıkılıyor" diye konuştu.