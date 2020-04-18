701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılıkla ilgili destek ödemelerine hız kısmeden devam ediyor. Bu kapsamda dün saat 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılan 129 milyon liralık çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerinin ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün hayvancılıkla uğraşanlar için bir destek ödemesinin daha tarihini açıkladı.

1,4 MİLYAR LİRALIK DESTEK 24 NİSAN'DA ÖDENECEK

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Pakdemirli, 2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacağını söyledi. Destek kapsamında 701 bin 111 üreticiye toplamda 1 milyar 434 milyon liralık ödeme yapılacak.

Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerini 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'den sonra ödemeye başlıyoruz. 701 bin 111 üreticimize, 1 milyar 434 milyon TL'lik destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun."