7 ilde 14 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Koronavirüs vakalarında yeniden binin üzerine çıkılmasıyla yeni önlemler alınmaya başlandı. Buna göre vaka sayılarının kontrol altına alınamadığı 7 ilimizdeki 14 yerleşim yerinde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy köyü, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Hisarcık Kaymakamlığı, Hamamköy köyünde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine kurul kararıyla karantina uygulamasına geçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hamamköy Köyünde koronavirüs vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina altına alınan Hamamköy köyündeki vatandaşların vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanacaktır" denildi.

OSMANİYE'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı bir köy ve bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kerim köyü ile Kümbet köyü Göçmenler Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, 19 Ağustos tarihi itibarıyla 14 gün süreyle köye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

SİNOP

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köseli köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Durağan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla söz konusu köyde Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.

Köseli köyü 17.08.2020 tarihinden 31.08.2020 tarihine kadar 14 gün süreyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

RİZE

Kovid-19 vaka sayılarında artışın sürdüğü Rize'de, İl Sağlık Müdürlüğü geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Şu an virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür" uyarısı yapmıştı. Vaka sayılarının sürekli artması ve belli bölgelerde yoğunlaşması ardından bugün alınan karar ile Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinin karantina altına alındığı açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ce yapılan açıklamada; "İlimiz Güneysu İlçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinde mevcut koronavirüs vakalarının yoğun filyasyon çalışmalarına ve önlemlere rağmen diğer ilçe ve beldelerimize nazaran daha yüksek olması sebebiyle bu yerler karantina altına alınmıştır. Söz konusu karantina uygulamasına 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 12.00 (öğle) itibariye başlanacak olup, vaka artış hızı tamamen kontrol altına alınana dek devam edilecektir" denildi.Bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, gereksiz giriş çıkışlara izin verilmeyeceğinin belirtildiği açıklamaya şu ifadelere yer verildi:

"Yine söz konusu muhtarların yardımı ve camilerimizden anonslar da yapılarak sağlık ekiplerimizce tek tek bütün evlerde semptom sorgulaması yapılacak, en ufak bir semptomu olan kişiye derhal müdahale edilerek, söz konusu ev veya evler ayrıcalıklı olarak da izole edilecektir. Ayrıca çok ciddi ihtiyaçları karşılanması haricinde izin verilenler dışında sokağa çıkışlarda ciddi anlamda sınırlandırılmıştır. Bu zorlu süreçte gerek karantina bölgemizde gerekse de tüm ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı maksimum tedbirli olmaya, kurallara harfiyen uymaya davet ediyoruz. Yarınlarda rahat olabilmek adına bugünlerden işi sıkı tutmanın faydasına ve gerekliliğine inancımız tamdır. Zaman sabır zamanıdır."

SİVAS

Sivas'ta 2 köy ve bir mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla karantina kararları alındığı bildirildi.

Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, merkeze bağlı Çatalkaya ve Mermer köyleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre de Gürün ilçesi Karadoruk köyüne bağlı Aşağı Çatkara mezrası 18 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla karantinaya alınarak, giriş ve çıkış yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Korgun ilçesindeki 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan değerlendirme doğrultusunda, ilçeye bağlı Bugay ve Çukurören köylerinin 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

MALATYA

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mezra ile Kuluncak ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Arapgir ilçesi Kaynak Mahallesi Levenge mezrasında 8 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 tespit edilen kişilerin yaklaşık 10 gün önce bir düğüne katıldığının belirtildiği açıklamada, mezrada bugün saat 20.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alındığı bildirildi.

Kuluncak ilçesi Karıncalık Mahallesi'nde, bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle karantina kararı alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-10 vakaları tespit edilmiş ve bu vakaların diğer mahalle sakinleri ile de temas kurduğu ilçemiz Toplum Sağlığı Merkezi tarafından belirlenmiştir. Salgının yayılımının önüne geçmek, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadıyla yaklaşık 80 hanesi, 297 nüfusu bulunan Karıncalık Mahallesi'ne giriş çıkışların acil sağlık ihtiyaçları hariç 18 Ağustos saat 21.00'dan itibaren 14 günlük süreyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri gereğince yasaklanmasına karar verildi."