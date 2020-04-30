7. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

7. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazanın yedinci gününde menüde domates çorbası, saksı kebabı, domatesli pilav, bahar salatası ve gül tatlısı var.

Misafirleriniz ağlayacağınız bir iftar hazırlayacaksanız 7. gün menüsü tam size göre. Domates çorbası ile iftarı açan misafirleriniz, saksı kebabı ve domatesli pilavla ziyafet yaşayacaklar. Gül tatlısı iftar sonrası tatlı yiyip tatlı konuşmanız için menüde yerini aldı.

7. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI