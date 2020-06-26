İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı

Habertürk ekranlarına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'da 7.9 milyon TL'ye satın aldığı Fatih Sultan Mehmet'in portresi hakkında açıklamalarda bulundu.

FATİH'İN YANINDAKİ KİŞİ CEM SULTAN

Portrede Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki kişinin Cem Sultan olduğunu belirten İlber Ortaylı, "Cem Sultan'ı Fatih Sultan Mehmet seviyordu ve yetenekleri konusunda kendisine yakın buluyordu" şeklinde konuştu.

NURHAN ATASOY DA ORTAYLI'YA KATILDI

Programın bir diğer konuğu sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, İlber Hoca'ya katıldığını, portrede Fatih Sultan'ın yanındakinin kesinlikle Cem Sultan olduğunu söyledi.

PORTRENİN ÖZELLİKLERİ

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33.4, boyu ise 45.4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480.

BELLİNİ'Yİ 1479'DA İSTANBUL'A DAVET ETMİŞ

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etmiş, resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirmişti. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başlamıştı.