64 nerenin plaka kodu? 64 plakası nereye ait, hangi şehir? Uşak ilçe plaka harfleri
Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 64 plakası nerenin, hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 64 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
E-5'de, Otobanda, kara yollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 64 plakasının detaylarını aktaralım.
64 NERENİN PLAKA KODU?
64 plakası hangi şehre ait : Uşak
64 plakası Uşak iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 64 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Uşak şehrine ait demektir. Uşak'ın plakası 64'dür. Peki Uşak ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?
UŞAK İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI
Plaka kodu 64 olan Uşak'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Uşak'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 64 Uşak plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.
Uşak Merkez ilçesi plaka harfleri :
64 AC 001 - 64 AZ 999
64 DA 001 - 64 DZ 999
64 K 0001 - 64 K 9999
64 KA 001 - 64 KZ 999
64 M 0001 - 64 M 9999
64 S 0001 - 64 S 9999
64 T 0001 - 64 T 9999
64 LA 001 - 64 LZ 999
64 Y 0001 - 64 Y 1000
Eşme ilçesi plaka harfleri :
64 EA 001 - 64 EZ 999
64 T 3001 - 64 T 4000
64 Y 3001 - 64 Y 4000
Ulubey ilçesi plaka harfleri :
64 HA 001 - 64 HZ 999
64 T 4001 - 64 T 5000
64 Y 4001 - 64 Y 5000
Sivaslı ilçesi plaka harfleri :
64 SA 001 - 64 SA 999
64 S 1001 - 64 S 2000
64 S 5001 - 64 S 6000
64 T 1001 - 64 T 2000
64 T 5001 - 64 T 6000
64 Y 1001 - 64 Y 2000
64 Y 5001 - 64 Y 6000
Sonuç itibariyle 64 plakası Uşak şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.
UŞAK PLAKA KODU KAÇTIR?
Uşak ilimizin plaka kodu 64'dür. Yollarda gördüğümüz 64 plakalı arabalar Uşak şehrine ait demektir.
UŞAK TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?
Uşak telefon alan kodu 276'dır. Yani 0276 numarasıyla başlayan telefon kodları Uşak şehrine aittir.