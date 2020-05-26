62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Amerikalı sinema oyuncusu Sharon Stone, evinin havuzunda kasklı ve bikinili poz verdi. Fit vücuduyla dikkat çeken Sharon Stone'un paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
26.05.2020 00:21 | Son Güncelleme: 26.05.2020 00:44
62 yaşındaki Amerikalı sinema oyuncusu Sharon Stone, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) korunmak için kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.
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Bu süreçte sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Amerikalı yıldız, son olarak evinin havuzunda keyif yaptığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
FİT VÜCUDUYLA DİKKAT ÇEKTİ
Evinin havuzunda kasklı ve bikinili poz veren Sharon Stone, fit vücuduyla dikkat çekti. Stone'un paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.