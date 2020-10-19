6 kuşaktır vatandaşa hizmet veriyorlar: Muhtarlık mesleğini 75 yıldır babadan oğula devreden aile işleriyle gurur duyuyor
19.10.2020 11:11 | Güncelleme: 19.10.2020 13:01
Sivas'ta bir köyde 6 kuşaktır muhtarlık görevini devam ettiren aile 75 yıldır bu mesleği babadan oğula devrediyor. 1945 yılında başladıkları muhtarlık görevinin son üyesi Ömer Koçak "sorunları masada değil sahada çözeriz, bu köyde her şeyi birlikte yaparız" diye konuştu. 6 kuşaktır Koçak ailesi dışında hiç kimse muhtarlığa aday olmuyor.
Koçak ailesinin Ulaş ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Hacımirza köyünde 6 kuşaktır devam eden muhtarlık serüveni, 1945 yılında büyük dedeleri Abdullah Koçak'la başladı. Bu tarihten itibaren köyün bütün sıkıntılarını el birliğiyle çözüme kavuşturan aile, köy sakinlerinin desteğiyle 75 yıldır muhtarlığı elinde tutuyor.