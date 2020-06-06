6 Haziran Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 06.06.2020 02:00 - 06.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKKOR, ERTAŞ, HAYDAR, HUKUK, MAHİR, PALA, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKAİD, AKDAL, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BERKİN, BEY, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, EREZ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLFİDAN, GÜLPERİ, GÜLSEVER, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, MESNEVİ, METEHAN, MUHTAR, MUKADDES, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURDAN, NURSEDA, NİL, ODAK, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SIRMA, SOYLU, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TEVEKKÜL, TOMRUKÇU, TOPLUM, TUNCAY, TÜRKCAN, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YELDA, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCE, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, ÇEMBERLİTAŞ, İSKİLİP, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT, ŞİİR sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / DURUSU mah DİLŞAT sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, BERKSOY, DESTE, FEYZA, MUHLİS, POZAN, SANCAR, SERHAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk / KARLIBAYIR mah FİKRİ sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, AKŞİT, ALTINOLUK, ASALET, ATALAR, ATALAY, AYBİKE, AYSİMA, AŞIK SEYRANİ, AŞURE, BESTE, BORA, BURHAN, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, FIRTINA, GÜLÜM, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAMİYET, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HAYRAT, HÜKÜMDAR, bölgesinde, Manevra Çalışması (2497515) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497515)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, ACISU, AHALİ, AKAKÇE, AKYAYLA, AKYAZI, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ARINÇ, AYKIZ, AZAM, BABÜR, BAHAR, BAHARGÜL, BARBAROS, BAĞDAGÜL, BENGİ, BETÜLAY, CEBRAİL, COŞKUNER, DEKOR, DEMRE, DÜDEN, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, HALİL İBRAHİM, KABATAŞ, KILIÇTAR, KINALIBAĞ, KÖŞKLER, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, MUTEDİL, MİHRİŞAH, NAZİRE, NURCİHAN, NURSEN, PATİKA, PAYİDAR, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TECER, TEFEKKÜR, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YEKTA, YENİÇARŞI, YEŞİLDAL, ZEKAİ, ZELİHA, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İKTİSAT, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2503425) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503425)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 06.06.2020 04:00 - 06.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah NEZAKET, SIRTKÖY sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2500163) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2500163)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 06.06.2020 04:00 - 06.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, AKAD, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYASOFYA, CEYHUN, DERE, DERİN YOL, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, GÜNDOĞMUŞ, HABİBE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, KADRİ ENDER, KUŞTEPE, MAVİ ORKİDE, NEVRUZ, OYA, PİRAYE, ROTA, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SULTANHİSAR, SÜLEYMANİYE, ÇİTLEMBİK DEDE sk / HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2503434) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503434)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 06.06.2020 11:00 - 06.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE, SEDEN, ÖZÇINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2503437) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503437)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 06.06.2020 12:00 - 06.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AZİM, BALKANLAR, DOSTLAR, ŞADIRVAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2503769) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 58. sk / GÖZTEPE mah ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / GÜNEŞLİ mah 1275., 1277., ANAFARTALAR, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., 1227., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2495504) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2495504)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1272., 1273., 1275., 1276., 1277., 1279., 1280., 1281., 1282., 1286., 1294., 1325., ANAFARTALAR, KİRAZLI, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2495505) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2495505)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 06.06.2020 14:00 - 06.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 315., 316., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2497512) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497512)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 06.06.2020 10:00 - 06.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2066., 2067. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2504329) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 06.06.2020 08:00 - 06.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KÖKSAL sk / ZAFER mah KANDİL 1 sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2497432) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497432)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 06.06.2020 08:00 - 06.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KÖKSAL, MERYEM ANA, VOLKAN 1 sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2497433) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 06.06.2020 11:00 - 06.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES, GAZİ YAŞARGİL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2497476) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497476)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES, GAZİ YAŞARGİL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2497475) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 06.06.2020 16:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN, SEVGİ ÇIKMAZI, ÖMER BEŞİKTAŞ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN, VEFA DERESİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2497372) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, SAHİLYOLU, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490404) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490404)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, ALPEREN, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, YAŞAR, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490405) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490405)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 06.06.2020 16:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, YEŞİLYURT sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2500285) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 06.06.2020 16:00 - 06.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-EMEKYEMEZ mah EFLATUN ÇIKMAZI, GÜMÜŞ GERDAN, HARUP, KARTOPU, MÜRVER, SARIKÇI, TALAŞÇI, TERSANE, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI, YOLCU HAMAM, YOLCUZADE, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE MEKTEBİ, YOLCUZADE İSKENDER, ÇAM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2503838) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.06.2020 01:00 - 06.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah D-100 KARAYOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489881) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489881)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.06.2020 01:00 - 06.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FİRUZE, GÜRPINAR YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489870) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489870)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HADIMKÖY YOLU, MAŞUK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489240) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489240)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2500179) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2500179)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.06.2020 10:00 - 06.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk / bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2504943) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504943)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.06.2020 07:31 - 06.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FİLİZ 1 sk / GÜZELCE mah ADALET 2, AKASYA 4, AKIN 1, AKMAN, ASRİ, ATAN, ATMACA 1, BABACAN, BALIKÇI, BENAY, BURHAN, BİZİM, DEMİR 2, DİLMEN, EMEL, ER, ERDEM 2, ERTÜRK, ERÇİL, ESİNEL, FENER, GÖKTAŞI, GÖREN, GÜLAĞACI, GÜLER 1, GÜNER, GÜNEŞ, GÜNGÖR 1, GÜRLER, GİRNE, HAKİM, HASIRCILAR, HEDEF, HÜNER, HÜNKAR, KAPLAN 1, KARDELEN, KAVAKLIKENT, KUMSAL, KİLÇİÇEĞİ, LADİN 1, MEDENİ, MERT, MODERN, MİÇO, NİL, NİMET, OLGUN, ORHUN, PETEK, RENGİGÜL, REİS, SELVİ 2, SEVGİ 1, SEVİM 1, SILA, SUSAM, SİNEM 1, TAN 1, TAÇ, TOROS 1, TUGAY, UMUT 3, USKUMRU, UÇAL, UÇAN, UÇAR, VATAN 1, YAVUZ 1, YAZAR, YAĞMUR 2, YENİ CAMİ, YESEMİN, YOĞURTHANE, YUNUS, YÜZYIL, ZAMBAK 4, ÇAĞDAŞ 3, ÇINAR 3, ÖĞÜT, ÜLKÜ, ÜMİT 1, ŞANLI, ŞÜKRAN 1 sk / KAMİLOBA mah ŞENSOY sk / MURAT ÇESME mah ACEM, ACIBADEM 1, AKINCI, ARPACI, ASMA, BEGONYA 4, BOZKIR, BÜYÜKDAĞLAR, DEVRAN, DÜĞME, E5 LONDRA ASFALTI, EMEL 1, ENDER 3, ERGÜVEN, ERSOY, ESKİ SİLİVRİ, GEZGİN, GÖKTÜRK, GÜLESER, GÜNEYSU, GÜZ, GÜÇLÜHAN, HASBAHÇE, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KARACA, KARDELEN 2, KESKİN, KISMET 2, KİLİMCİ, MEZİYET, NURPERİ, NURSEN, OBA, PALANGA, PAYİDAR, PEKER, PELİNSU, PENDİK, PINARLI, SALMAN, YAKUP, YAYLA, YILDIRIM, YUNUS EMRE 2, ÇİMEN 2, ÇİĞDEM 3, ÖMÜR 3, ÖZKÖK, ÖZTÜRK, İLAYDA, ŞAHİN sk / MİMAROBA mah AKDOĞAN, AKDUMAN, AKDİL, AKÖZ, AYLAN, BAYRAM 3, BELEN, BOĞAZ, BİLLUR, CANDAN 1, CEREM, D-100 KARAYOLU, DOSTELİ, ELÇİ, EMİRŞAH, ERGİN, EVREN 1, FATOŞ, FATİH 1, GÜNEŞ, HANDAN, KUŞBURNU, MEHTAP 2, MUSTAFA KEMAL, OCAKBAŞI, bölgesinde, Manevra Çalışması (2504017) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504017)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.06.2020 07:30 - 06.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK 2 sk / HÜRRİYET mah ACIBADEM, AKINCILAR, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKYAR, AKÇAY, AKŞAM, ASLIHAN, ATMACA 2, AYDINALP, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, DEVİR, EĞİTİM, HAVUZ, HAVUZALTI, KIRLANGIÇ 2, MENEKŞE 2, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, RIHTIM, TAN, ÇATALCA YOLU, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / KUMBURGAZ mah GENÇTÜRK sk / ULUS mah BEŞİR, CEVİZLİK, FATİH 2, FENERYOLU, GEDİZ 1, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLÜM, GÜVEN 3, KÜLTÜR, MİLLET, STAD, TAVŞAN, TAŞOCAĞI, TAŞTEPE, ÇATALCA YOLU, ÖZGEM, ÜÇLÜYOL sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2504045) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504045)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.06.2020 07:33 - 06.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT, SERDAR sk / EKİNOBA mah CİVAN sk / GÜZELCE mah HUZUR sk / HÜRRİYET mah ABACI, AHMET MİTHAT, AKKOYUN, AKKUŞ, AKYAR, AKÇAY, ALAZ, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ARNAVUTTEPE, ARSLANKAYA, ASİLLER, ATATÜRK 2, AYDEDE, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, BAŞAK 2, BERAAT, BOZBEYOĞLU, BİRUNİ, CEBECİ, CENNET, DALBUDAK, DALGIÇ, DALYAN, DARBOĞAZ, DAVUTPAŞA, DEMİR, DENİZHAN, DEREN, DERGAH, DERYA 1, DOLAPÇILAR, DOLU, DOLUNAY, DOST 1, DOĞANTEPE, DÖNER, DÖRTYOL, DÜNYA, DİCLE 2, DİLARA, DİNÇ, DİNÇER, DİRHEM, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, EĞİTİM, FERAH, FETHİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEZA, GEZEGEN, GÜL, GÜVERCİN, GÜVERCİNLER ÇIKMAZI, HANIMAĞA, HAVADAR, HAVUZ, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, KARTANESİ, KAVAK, KAZIM KARABEKİR, KEKLİK, KILIÇ, KÖKNAR, KÜÇÜK, MEHTAP 3, MEVSİM, MURATTEPE, MİMAR, OKUL 2 ÇIKMAZI, OKUL YOLU 1, OKUMUŞ, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, OLTACI, ORTANCA 2, OYUNBOZAN, PAYE, PAŞABAHÇE, PAŞAKAPI, PUSLU, REÇİNE, RÜZGARLI, SAKA 2, SAKİNE, SELVİ, SERHAT, SEVCAN, SEVİLAY, SIĞIRCIK, SOFULAR, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞANLIK, SOĞUKÇEŞME, SUKUNET, SULTAN, SULTAN MURAT, SUNA, SUYOLU, SÜMER, SÜNGER, SİCİM, TABUR, TAHSİNBEY, TAMER, TAN, TEKİN, TIRMIK, TIĞCILAR, TOPÇULAR, TOZKOPARAN, TRAFO YOLU, TUFAN, TULUMBACILAR, TUNUSBAĞ, TURGUTREİS 2, TUTKALCI, TUĞRULHAN, TÜRKOBA SINIR, TİMURHAN, VAKIF, VENÜS 1, YALI 3, YILDIZ 4, YOLCU, YOSUN 2, ZAFER 2, ZAKKUM, ZAMBAK 3, ZÜHRE 1, ÇAKILTAŞI, ÇATALCA YOLU, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN 1, ÇEŞMEYOLU, ÇIRAK, ÇOLPAN, İNCİRLİ, bölgesinde, Manevra Çalışması (2504023) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504023)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.06.2020 07:32 - 06.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İLKYAZ sk / EKİNOBA mah AKMAZ, AKMEŞE, AKMİNARE, AKÇAY 1, AKİF, AYBERK, AYERDEM, BAYCAN, BAYRAKTEPE, BEŞPARMAK, BİLGE 2, CANSU, CEM, CEYHUN, CİVAN, D-100 KARAYOLU, DANTEL, DAĞARCIK, DURMAZ, E5 LONDRA ASFALTI , EFELER, ELİAÇIK, EZBER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLİSTAN 1, HANIMELİ 3, HAZAR, HÜRRİYET, KAYNARCA, MUSTAFA KEMAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORHAN VELİ, PİRİ REİS, ZÜLAL, ÇELEBİ 1, ÇİLEM, ÖNAL, ÖZTANIK, İMREN, ŞAKİR, ŞEBNEM, ŞEHNAZZADE, ŞİRİN 3 sk / KAMİLOBA mah SÜREYYA AYHAN, TUTKU sk / KUMBURGAZ mah ZENGİN 1 sk / MURAT ÇESME mah ADALET, ATMACA 3, AYSİN, BAYRAK 1, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, NALBANT, NAZENİN, PENDİK, PINARLI, PİROĞLU, YUNUS EMRE 2, ZERDA, ÇALIKUŞU 1, ÖZTÜRK, ŞAHİN sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, ARAFAT, ARKADAŞ, ATEŞÇİÇEĞİ, AYBARS ÇIKMAZI, AYDEMİR, AYDİLEK, BAHÇE, BAL, BANU, BARBAROS 3, BAYAR, BOSTAN 3, CUMHURİYET 2, CÜMBÜŞ, D-100 KARAYOLU, DAMAR, DAMGACI, DEFNE 5, DENİZKIZI, DERYA, DEĞİRMEN 4, E5 LONDRA ASFALTI, EFLATUN, EGE 2, ERSEN, ESKİ SİLİVRİ, FUNDA 1, HAKAN 2, HÜRRİYET, IHLAMUR 3, KADIRGA, KALENDER 2, KALYON 1, KARTAL, LEVENT, MENDİL, MURAT, NARİN, POYRAZ, SEDAT, SERDAR 2, ULUBATLI, YILDIRIM BEYAZIT, ÇİLEKLİ, ÇİTLENBİK, ÇİÇEKTEPE, ÖZDEN, ÖZLEM 1, İNÖNÜ 2 sk / MİMAROBA mah AKDİL, AÇELYA 2, BAHAR, BENGÜ, BEYLİKOVA, D-100 KARAYOLU, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DİLAY, EFENDİ, ERTÜRKLER, FATİH 1, FESLEĞEN 1, FİGEN, GÜLNAZ, HARUN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, MEŞAKKAT, MUSTAFA KEMAL, NARTANESİ, NEŞE, ONUR, bölgesinde, Manevra Çalışması (2504018) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504018)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.06.2020 07:32 - 06.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT, SERDAR sk / EKİNOBA mah CİVAN sk / GÜZELCE mah HUZUR sk / HÜRRİYET mah ABACI, AHMET MİTHAT, AKKOYUN, AKKUŞ, AKYAR, AKÇAY, ALAZ, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ARNAVUTTEPE, ARSLANKAYA, ASİLLER, ATATÜRK 2, AYDEDE, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, BAŞAK 2, BERAAT, BOZBEYOĞLU, BİRUNİ, CEBECİ, CENNET, DALBUDAK, DALGIÇ, DALYAN, DARBOĞAZ, DAVUTPAŞA, DEMİR, DENİZHAN, DEREN, DERGAH, DERYA 1, DOLAPÇILAR, DOLU, DOLUNAY, DOST 1, DOĞANTEPE, DÖNER, DÖRTYOL, DÜNYA, DİCLE 2, DİLARA, DİNÇ, DİNÇER, DİRHEM, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, EĞİTİM, FERAH, FETHİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEZA, GEZEGEN, GÜL, GÜVERCİN, GÜVERCİNLER ÇIKMAZI, HANIMAĞA, HAVADAR, HAVUZ, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, KARTANESİ, KAVAK, KAZIM KARABEKİR, KEKLİK, KILIÇ, KÖKNAR, KÜÇÜK, MEHTAP 3, MEVSİM, MURATTEPE, MİMAR, OKUL 2 ÇIKMAZI, OKUL YOLU 1, OKUMUŞ, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, OLTACI, ORTANCA 2, OYUNBOZAN, PAYE, PAŞABAHÇE, PAŞAKAPI, PUSLU, REÇİNE, RÜZGARLI, SAKA 2, SAKİNE, SELVİ, SERHAT, SEVCAN, SEVİLAY, SIĞIRCIK, SOFULAR, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞANLIK, SOĞUKÇEŞME, SUKUNET, SULTAN, SULTAN MURAT, SUNA, SUYOLU, SÜMER, SÜNGER, SİCİM, TABUR, TAHSİNBEY, TAMER, TAN, TEKİN, TIRMIK, TIĞCILAR, TOPÇULAR, TOZKOPARAN, TRAFO YOLU, TUFAN, TULUMBACILAR, TUNUSBAĞ, TURGUTREİS 2, TUTKALCI, TUĞRULHAN, TÜRKOBA SINIR, TİMURHAN, VAKIF, VENÜS 1, YALI 3, YILDIZ 4, YOLCU, YOSUN 2, ZAFER 2, ZAKKUM, ZAMBAK 3, ZÜHRE 1, ÇAKILTAŞI, ÇATALCA YOLU, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN 1, ÇEŞMEYOLU, ÇIRAK, ÇOLPAN, İNCİRLİ, bölgesinde, Manevra Çalışması (2504019) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 06.06.2020 02:00 - 06.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487262) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2487262)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 06.06.2020 01:00 - 06.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AKASYA 3, ALTIYOL, AYDIN 1, BAHAR 4, BARAJ, BAYIR 1, BURÇAK 2, BÜLBÜL 6, CENDERE, CEVİZ 1, DUMAN, ERBAP, ESKİ CAMİ, GÖLKAYA, GÜL 4, GÜNEY 2, GÜNEŞ 5, KARANFİL 1, OKULLU, PALMİYE 3, PELİT 1, RÜZGARGÜLÜ, SARAY 2, SAĞLIK 2, ZAMBAK 6, ZARİF 1, ÇATALCA YOLU, ÇİÇEK 5 sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk / MURATBEY MERKEZ mah BOZBEYLİ, DİNAR, ERİKLİ, GÜNEYGİRİŞİ, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KEÇECİZADE, KOLON ÇIKMAZI, KURTULUŞ, NARDALI, VAHA, ÇATALCA YOLU, ÇAYIRYOLU, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk / ÇAKIL mah HAREM sk / bölgesinde, Manevra Çalışması (2503330) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 06.06.2020 10:00 - 06.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 325., 326., 327., 329. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2497513) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497513)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 872., 873., 874., 875. ÇIKMAZ, 876., 876/1., 877., 878., 879., MEHMET AKİF İNAN sk / HAVAALANI mah FERMAN, FORMA, FORUM, FOTO, FUNDA, FİŞEK, GÜLBAHÇE, GÜLDÜRÜ, GÜLEÇ, GÜLYÜZÜ, GÜLÇİMEN, MEHMET AKİF İNAN, TAŞOCAĞI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2500162) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 06.06.2020 16:00 - 06.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 348., 353., 358., 359., 360., 361., 362., 364., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 408., 409., BELDE, DOĞAN ARASLI, MANDIRA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2503435) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503435)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 06.06.2020 16:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HALİDE EDİP ADIVAR, SERDAR, SEVİ sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2503449) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503449)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 06.06.2020 15:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2215., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2319., AKARSU, DAĞHAN, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk / HÜRRİYET mah TURNA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2503839) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 06.06.2020 13:00 - 06.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2505067) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2505067)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2505065) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 06.06.2020 04:00 - 06.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah BAŞVEKİL, DENİZ ABDAL CAMİİ, DENİZ ABDAL ÇEŞMESİ, DERVİŞPAŞA, GASPIRALI, GÜNAYDIN, HACAMATÇI, HADİ HÜN, KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA, NECİP ASIM, TURGUT ÖZAL MİLLET, İBRAHİM ÇAVUŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489809) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489809)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 06.06.2020 02:00 - 06.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HİSSEDAR, VATANDAŞ, YARAN, ÖKSÜZCE HATİP, ÖKSÜZLER, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BESTEKÂR HAKKI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489801) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489801)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 06.06.2020 16:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BAB NAİBİ, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, KARAMUK, KINALIZADE, KORKUTATA, LAPÇINCILAR, SARIGÜZEL, SÜRREEMİNİ, ÇÖPÇATAN, ŞEMSETTİN SAMİ sk / SEYYİD ÖMER mah TÜRKÇÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2503785) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 06.06.2020 15:00 - 06.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, 2. KUYU, BADEM, BAYIR, BERCESTE, DENİZ, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER, ŞAFAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489322) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 06.06.2020 01:00 - 06.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah COŞKUN, GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487182) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 06.06.2020 15:00 - 06.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEĞİRMEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2492680) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2492680)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 06.06.2020 17:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BERAT, DALGIÇ, DAMAR, DAİM, DEĞİRMEN, DURGUN, GÖKTÜRK, KEMALİYE, SEÇİLMİŞ, ÇELİK, ÇEŞNİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2492682) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2492682)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 06.06.2020 17:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah FİZAN, KEMALİYE, RÜYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2492683) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2492683)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 06.06.2020 17:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DENİZATI, DEVİR, DOSTLUK, ULUBAŞ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2492684) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2492684)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 06.06.2020 17:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEĞİRMEN, DURGUN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2492685) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2492685)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 06.06.2020 15:30 - 06.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ANDELİB, AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, DAĞISTANLI, DESTEGÜL, DONANMA, EMEKTAR, EMEKTAR ÇIKMAZI, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ULUBAŞ, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, KEMAL ATATÜRK, ULUBAŞ, UMAR, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2504020) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ENGİN, YUNUS EMRE sk / MEHMET AKİF mah ENGİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2505036) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 06.06.2020 07:00 - 06.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-FULYA, ACARLAR-IHLAMUR, ACARLAR-KASIMPATI, ACARLAR-KAYIN, ACARLAR-MEŞE, ACARLAR-MİMOZA, ACARLAR-SELVİ, ACARLAR-ÇINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490098) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490098)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 06.06.2020 04:00 - 06.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ATADAN, AYNUR, KORMAÇ sk / YENİKÖY mah ABBAS ÇIKMAZI, AYIŞIĞI, ERCAN, GÜZELCE ALİPAŞA , KALENDER, MERCANCI, ZABİT EFENDİ ÇIKMAZI, ZİYNET ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2490097) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490097)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 06.06.2020 16:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah DAĞLAR YOLU, ERDEMLİ, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAVAKCI ÇIKMAZI, LALEFER, ÇUVALCI, ÖZ SÜMBÜL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490974) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490974)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 06.06.2020 16:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah DEREKIRCI, DERELİ, DEREİÇİ, MÜHENDİS, SUPERİSİ ÇIKMAZI sk / TARABYA mah DEREKIR, DEREİÇİ, GÜLVEREN, OĞUZELİ ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2503273) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 06.06.2020 09:30 - 06.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah GÖLET, MEZBAHA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2503767) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 06.06.2020 01:00 - 06.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2500117) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2500117)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 06.06.2020 10:00 - 06.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2500107) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 06.06.2020 12:00 - 06.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2503803) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 06.06.2020 14:00 - 06.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, YEDİKULE ÇIRPICI YOL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2504327) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504327)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah CEBE ALİ BEY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2504324) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504324)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 06.06.2020 14:00 - 06.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2504326) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504326)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, SERÇE KALE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2504325) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504325)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 06.06.2020 16:00 - 06.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 53., 53/4., 74. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2503787) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.