59 nerenin plaka kodu? 59 plakası nereye ait, hangi şehir? Tekirdağ ilçe plaka harfleri
Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 59 plakası nerenin, hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 59 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 59 plakasının detaylarını aktaralım.
59 NERENİN PLAKA KODU?
59 plakası hangi şehre ait : Tekirdağ
59 plakası Tekirdağ iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 59 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Tekirdağ şehrine ait demektir. Tekirdağ'ın plakası 59'dur. Peki Tekirdağ ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?
TEKİRDAĞ İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI
Plaka kodu 59 olan Tekirdağ'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Tekirdağ'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 59 Tekirdağ plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.
Tekirdağ merkezi plaka harfleri :
59 A 0001 - 59 A 999
59 AC 001 - 59 AZ 999
59 DA 001 - 59 DZ 999
59 EA 001 - 59 EZ 999
59 J 0001 - 59 J 999
59 MA 001 - 59 MA 100
59 S 0001 - 59 S 999
59 T 0001 - 59 T 5000
59 M 0001 - 59 M 3000
59 KA 001 - 59 KZ 999
Çorlu ilçesi plaka harfleri :
59 FA 001 - 59 FZ 999
59 J 1000 - 59 J 1999
59 J 3000 - 59 J 3017
59 M 3001 - 59 M 5000
59 M 7001 - 59 M 7098
59 M 9501 - 59 M 9550
59 MA 301 - 59 MA 400
59 PA 001 - 59 PZ 999
59 S 1000 - 59 S 1999
59 S 3000 - 59 S 3036
59 T 5001 - 59 T 7000
59 T 8001 - 59 T 8106
59 T 9751 - 59 T 9809
Hayrabolu ilçesi plaka harfleri :
59 HA 001 - 59 HZ 999
59 J 5000 - 59 J 5999
59 M 6001 - 59 M 7000
59 S 5000 - 59 S 5999
59 T 7501 - 59 T 8000
59 MA 401 - 59 MA 450
Ereğli ilçesi plaka harfleri :
59 J 3018 - 59 J 3999
59 M 9551 - 59 M 9999
59 S 3037 - 59 S 3999
59 T 9810 - 59 T 9999
59 VA 001 - 59 VA 999
Saray ilçesi plaka harfleri :
59 J 4000 - 59 J 4999
59 M 8501 - 59 M 9000
59 RA 001 - 59 RZ 999
59 S 4000 - 59 S 4999
59 T 9001 - 59 T 9500
59 J 3000 - 59 J 4011
Muratlı ilçesi plaka harfleri :
59 J 6000 - 59 J 6999
59 M 8001 - 59 M 8500
59 NA 001 - 59 NZ 999
59 S 6000 - 59 S 6999
59 T 8501 - 59 T 9000
Malkara ilçesi plaka harfleri :
59 J 7000 - 59 J 7999
59 LA 001 - 59 LZ 999
59 M 5001 - 59 M 6000
59 S 7000 - 59 S 7999
59 T 7001 - 59 T 7500
59 MA 451 - 59 MA 550
Çerkezköy ilçesi plaka harfleri :
59 J 2000 - 59 J 2999
59 M 7099 - 59 M 8000
59 MA 201 - 59 MA 300
59 S 2000 - 59 S 2999
59 T 8107 - 59 T 8500
59 UA 001 - 59 UZ 999
Sonuç itibariyle 59 plakası Tekirdağ şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.
TEKİRDAĞ PLAKA KODU KAÇTIR?
Tekirdağ ilimizin plaka kodu 59'dur. Yollarda gördüğümüz 59 plakalı arabalar Tekirdağ şehrine ait demektir.
TEKİRDAĞ TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?
Tekirdağ telefon alan kodu 282'dir. Yani 0282 numarasıyla başlayan telefon kodları Tekirdağ şehrine aittir.