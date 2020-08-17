59 nerenin plaka kodu? 59 plakası nereye ait, hangi şehir? Tekirdağ ilçe plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 59 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 59 plakasının detaylarını aktaralım.

59 NERENİN PLAKA KODU?

59 plakası hangi şehre ait : Tekirdağ

59 plakası Tekirdağ iline ait bir plaka kodudur . Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 59 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Tekirdağ şehrine ait demektir. Tekirdağ'ın plakası 59'dur. Peki Tekirdağ ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

TEKİRDAĞ İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI

Plaka kodu 59 olan Tekirdağ'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Tekirdağ'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 59 Tekirdağ plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Tekirdağ merkezi plaka harfleri :

59 A 0001 - 59 A 999

59 AC 001 - 59 AZ 999

59 DA 001 - 59 DZ 999

59 EA 001 - 59 EZ 999

59 J 0001 - 59 J 999

59 MA 001 - 59 MA 100

59 S 0001 - 59 S 999

59 T 0001 - 59 T 5000

59 M 0001 - 59 M 3000

59 KA 001 - 59 KZ 999

Çorlu ilçesi plaka harfleri :

59 FA 001 - 59 FZ 999

59 J 1000 - 59 J 1999

59 J 3000 - 59 J 3017

59 M 3001 - 59 M 5000

59 M 7001 - 59 M 7098

59 M 9501 - 59 M 9550

59 MA 301 - 59 MA 400

59 PA 001 - 59 PZ 999

59 S 1000 - 59 S 1999

59 S 3000 - 59 S 3036

59 T 5001 - 59 T 7000

59 T 8001 - 59 T 8106

59 T 9751 - 59 T 9809

Hayrabolu ilçesi plaka harfleri :

59 HA 001 - 59 HZ 999

59 J 5000 - 59 J 5999

59 M 6001 - 59 M 7000

59 S 5000 - 59 S 5999

59 T 7501 - 59 T 8000

59 MA 401 - 59 MA 450

Ereğli ilçesi plaka harfleri :

59 J 3018 - 59 J 3999

59 M 9551 - 59 M 9999

59 S 3037 - 59 S 3999

59 T 9810 - 59 T 9999

59 VA 001 - 59 VA 999

Saray ilçesi plaka harfleri :

59 J 4000 - 59 J 4999

59 M 8501 - 59 M 9000

59 RA 001 - 59 RZ 999

59 S 4000 - 59 S 4999

59 T 9001 - 59 T 9500

59 J 3000 - 59 J 4011

Muratlı ilçesi plaka harfleri :

59 J 6000 - 59 J 6999

59 M 8001 - 59 M 8500

59 NA 001 - 59 NZ 999

59 S 6000 - 59 S 6999

59 T 8501 - 59 T 9000

Malkara ilçesi plaka harfleri :

59 J 7000 - 59 J 7999

59 LA 001 - 59 LZ 999

59 M 5001 - 59 M 6000

59 S 7000 - 59 S 7999

59 T 7001 - 59 T 7500

59 MA 451 - 59 MA 550

Çerkezköy ilçesi plaka harfleri :

59 J 2000 - 59 J 2999

59 M 7099 - 59 M 8000

59 MA 201 - 59 MA 300

59 S 2000 - 59 S 2999

59 T 8107 - 59 T 8500

59 UA 001 - 59 UZ 999

Sonuç itibariyle 59 plakası Tekirdağ şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

TEKİRDAĞ PLAKA KODU KAÇTIR?

Tekirdağ ilimizin plaka kodu 59'dur. Yollarda gördüğümüz 59 plakalı arabalar Tekirdağ şehrine ait demektir.

TEKİRDAĞ TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?