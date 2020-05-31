Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir mahallede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 55 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İncelemenin ardından mahalleye karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.
31.05.2020 23:04 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:39
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir mahallede 55 kişide koronavirüs tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından mahalle karantinaya alındı.
MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi. Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 54 kişide daha koronavirüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Mahallerinin etrafında güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.