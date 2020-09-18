50 yıllık evli çift, 2 gün arayla vefat etti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 50 yıllık evli olan Nazlı-Hasan Tilki çifti, 48 saat arayla yaşamlarını yitirdi. Çift yan yana defnedildi.
18.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:50
50 yıllık evli olan çift 2 gün arayla hayatlarını kaybetti. 76 yaşındaki eşinin acısına dayanamayan Hasan Tilki, 50 yıllık eşinin ardından hayata gözlerini yumdu.
Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi 76 yaşındaki Nazlı Tilki, geçen salı günü, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede vefat etti. Nazlı Tilki, mahalle mezarlığına defnedilirken, 50 yıllık eşini kaybetmenin acına dayanamayan 79 yaşındaki Hasan Tilki de dün evinde fenalaştı.
EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Hemen hastanede götürülen kalp hastası Hasan Tilki, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adam, 2 gün önce kaybettiği eşinin yanına defnedildi.