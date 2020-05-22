5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi

Amerika'daki üstün zekalılar okulu Edison Regional Gifted Center'a ilk kez bir Türk tam bursla kabul aldı. Devletin yaptığı ve sadece 28 öğrenci alınacak sınavda 3 bin 500 öğrenci yarıştı. 153 IQ'suyla 5 yaşındaki Eren Akdoğan birinci oldu.

Devam ettiği James G. Blaine kreşindeki öğretmenleri yönlendirmesi ile sınava giren Eren, 3 bin 500 adayın ter döktüğü sınavda ABD'nin üstün zekalılar eğitiminde en prestijli okuluna alınacak 28 kişi içinden birinci olmayı başardı. Böylece Eren, Edison Regional Gifted adlı üstün zekalılar okuluna şimdiye kadar kabul edilen ilk Türk oldu.

OKULDAKİ İLK TÜRK

Eren'in bu sınava girmeden önce hiçbir hazırlık yapmadığını belirten babası Erman Akdoğan, "ABD'de doğan Eren, 2 ile 4.5 yaş arasında Türkiye'deydi. Geçtiğimiz ağustosta buraya geldi. Anadili İngilizce değil ve hiçbir hazırlığı da yoktu. Çok umutlu değildik. Aileler, bu sınav için çocuklarını 2 yaşında kurslara gönderiyormuş. Eren rekor kırarak, birinci olunca herkes çok şaşırdı" dedi.

ATATÜRK'Ü ÖRNEK ALIYOR

Oğlunun Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek aldığını ve onu süper kahramanı olarak gördüğünü ifade eden Akdoğan, "Eren'in, süper kahramanı Süperman değildi. Süper kahramanı, 'Kötü adamları kovalayan, büyük komutan' dediği Atatürk'tü. Meraklı, çok soru soran bir yapısı var. Kitaplar, futbol, basketbol, satranç, canlılar, doğa olayları ve robotlarla çok ilgili. 3 yaşında, 'Robot mühendisi olacağım' dediğinde de şaşırmıştık" şeklinde konuştu.

OKULUN ÖZELLİKLERİ NELER?

- ABD eğitim sistemindeki en başarılı ilk ve ortaokul yapısı.

- 45 yıldır zeka testi sonuçlarıyla özel öğrencileri seçiyor.

- Eğitimde en prestijli ödül Blue Ribbon'u kazanmış.

- Okulda halen üstün zekalı 275 öğrenci okuyor.

- Anaokulundan 8'inci sınıfa kadar hızlandırılmış müfredat var.

- Ekonomi, siyaset, hukuk, felsefe, kodlama eğitimi de veriliyor.

- Dersler keşfetme, sorgulama, problem çözme odaklı yapılıyor.

- İngilizce ve Fransızca eğitimde, ilaç farkındalığı gibi dersler de var.