5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti

Uşak'ta babasının traktörünün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Feci olay il merkezine bağlı Taşkonak Köyü Durhoca mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Yasin Demir (40), evinin yakınındaki tarladaki otları biçmek amacıyla oğluMuhammet Ali Demir (5) ile birlikte traktöre bindi. Baba Yasin Demir, biçtiği otları toplamak için traktörden indiği esnada traktöre çıkarak el frenini indirmeye çalıştığı öne sürülen çocuk, traktörün aniden hareket etmesiyle dengesini kaybedip yere düşerek, traktörün altında kaldı.

KÜÇÜK ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredekiler jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeninin köyde bulunan Durhoca Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.