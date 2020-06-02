7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor

Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı. Bugüne de aynı seviyeden başlayan kur, öğle saatlerinde düşüşe geçti.

7 KURUŞ BİRDEN DÜŞTÜ

7 kuruş birden düşen dolar saat 14.10 itibarıyla 6,74'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,53'ten, sterlin ise 8,46 seviyesinden alıcı buluyor.

DOLAR DÜŞÜŞE DEVAM EDEBİLİR

Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.