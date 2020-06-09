5 kişiyi öldüren sanık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evi terk eden boşanma aşamasındaki eşi Tülin Duran'ın (47), ağabeyleriyle yaşadığı evi basıp, 2 pompalı tüfek ile ateş açarak, 5 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık Mustafa Duran'ın (51) yargılandığı davada bugün karar duruşması görüldü.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evi terk eden boşanma aşamasındaki eşi Tülin Duran'ın (47), ağabeyleriyle yaşadığı evi basıp, 2 pompalı tüfek ile ateş açarak, 5 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık Mustafa Duran'ın (51) yargılandığı davada bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Duran'ın 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 64 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Tülin Duran, iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a (49) devrederek, bankadan 62 bin TL kredi çektirdi. Krediyle de Hürriyet Caddesi'nde bir depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yaparken iflas eden ardından da bir firmada pazarlamacı olarak işe giren Mustafa Duran yine iddiaya göre para vererek, eşi Tülin Duran ile ortak oldu. Birlikte çalışan çift arasında bir süre sonra anlaşmazlık çıktı. Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran'ı da (25) yanına alıp, ağabeylerinin yaşadığı, ölen annesine ait İstiklal Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleşti. Ardından da boşanma davası açtı.
"20 Temmuz 2018 günü Mustafa Duran tarafından 5 kişinin ölümü ve 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay sebebi ile bu gün görülen dosyada karar çıktı. Müvekkillerimiz Tülin Duran ona karşı yaptığı eylemden dolayı adam öldürmeye teşebbüsten 18 yıl ceza aldı. Yine kızına Tuğçe Nur Duran'a karşı gerçekleştirdiği eylemden de adam öldürmeye teşebbüs kabul edilerek 18 yıl, Serpil Karakılıç'a karşı adam öldürmeye teşebbüsten dolayı 14 yıl, Şükran Karakılıç'a karşı da yine 14 yıl ceza aldı. Öldürdüğü 5 kişiden dolayı da 5 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Pişmanlık vesaire indirimi yapılmadı. Ancak tasarlama olduğunu düşünüyorduk biz. Mahkemece tasarlanma kabul edilmedi. Biz de gereken itirazımızı yaptık. Biz müvekkillerimiz adına sanığın tasarlayarak adam öldürme ve tasarlayarak adam öldürmekten teşebbüsten ceza almasını bekliyorduk ancak mahkeme bunu uygun görmedi. Karara karşı istinafa gideceğiz. Sanığın suçluluğu sabittir. Biz olayda tasarlama olduğu kanaatindeyiz."