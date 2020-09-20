Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü

AFAD verilerine göre Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

"ÇOK SALLANDIK, AŞIRI KORKTUK"

Deprem sonrası konuşan vatandaşlardan biri, "Çok sallandık, aşırı korktuk. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Çok heyecanlandım. Aşırı kötüyüm" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Çok korktum. Aşırı sallandık. Benim oturduğum kanepe beşik gibi sallandı" ifadelerini kullandı.

AKSARAY'DA DA HİSSEDİLDİ

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen deprem Aksaray'da da hissedildi. Depremin ardından büyük paniğe kapılan halk sokağa döküldü.