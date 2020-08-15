49 nerenin plaka kodu? 49 plakası nereye ait, hangi şehir? Muş ilçe plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 49 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 49 plakasının detaylarını aktaralım.

49 NERENİN PLAKASI?

49 plakası hangi ile ait : Muş

49 plakası Muş iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 49 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Muş iline ait demektir. Muş'un plakası 49'dur. Bir önceki 48 plakası Muğla'nın olurken, 50 plakası ise Nevşehir'indir. Peki Muş ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

MUŞ'UN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 49 olan Muş'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Muş'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 49 Muş plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Muş Merkez ilçesi plaka harfleri :

49 AC 001 - 49 AZ 999

49 J 1000 - 49 J 1999

49 M 0001 - 49 M 9999

49 T 0001 - 49 T 0599

49 T 0900 - 49 T 9999

Bulanık ilçesi plaka harfleri :

49 D 0001 - 49 D 9999

49 J 2000 - 49 J 2999

49 T 0701 - 49 T 0799

Malazgirt ilçesi plaka harfleri :

49 E 0001 - 49 E 9999

49 J 3000 - 49 J 3999

49 T 0801 - 49 T 0900

Varto ilçesi plaka harfleri :

49 F 0001 - 49 F 9999

49 J 4000 - 49 J 4999

49 T 0601 - 49 T 0699

Kısacası 49 plakası Muş şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

MUŞ PLAKA KODU KAÇTIR?

Muş ilimizin plaka kodu 49'dur. Yollarda gördüğümüz 49 plakalı arabalar Muş şehrine ait demektir.

MUŞ TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Muş telefon alan kodu 436'dır. Yani 0436 numarasıyla başlayan telefon kodları Muş şehrine aittir.