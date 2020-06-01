48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı

Ünlü televizyon yıldızı Caprice Bourret, geçtiğimiz günlerde koronavirüs semptomları gösterdiği için kendisini evinde gönüllü karantinaya aldı. İyileştiğini duyuran Bourret, güneşli havanın tadını çıkarmak için Londra'da parka gidip güneşlendi.

GÜZEL HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Pandemiye karşı tedbiri elden bırakmayan ünlü isim, güneşlenirken maskesini takmayı da ihmal etmedi. İlerleyen yaşına rağmen fit bir vücuda sahip olan Caprice Bourret, parkta kıvrımlarını sergilemekten kaçınmadan güneşin tadını çıkardı.

İşte 48'lik ünlü ismin pozları...