48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 48 gün aradan sonra yoğun bir gündem ile açılacak. 16 Nisan'da koronavirüs önlemleri nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis'te yeni dönemin önceliği tedbir olacak. Bu kapsamda, Meclis'te ilk etapta grup toplantılarının yapılması da planlanmıyor.Haziran ayında bekçilerin yetkilerinin genişletilmesi, yargı reformu paketi, siyasi partiler kanununun görüşülmesi beklenirken temmuz ayında ise Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

İşte TBMM'nin önümüzdeki günlerde gündemi:

BEKÇİLERİN YETKİLERİ ARTIRILACAK

Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor. Teklife göre, bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.

3. YARGI PAKETİ KOMİSYON'DA GÖRÜŞÜLECEK

Yargının yükünü hafifletmeyi amaçlayan 3'üncü yargı paketi Adalet Komisyonu'nun gündemine gelecek. Duruşmasız yargılama ve arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi ile davaların hızla sonuçlandırılması öngörülüyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni düzenlemelerle gündem daha da yoğunlaşacak.

SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNÜLÜYOR

Milletvekili transferlerinin önüne geçmek için Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor.

BAROLAR DA GÜNDEMDE

Ayrıca baroların seçim sistemini yenilemeye yönelik düzenlemenin hazırlıkları da sürüyor. Gıdada taklit ve tağşişe ağır yaptırımlar getiren teklif olgunlaştırılacak. Ekonomiye ilişkin torba kanun da masada olacak. Torba kanunda, karşılıksız çek suçundan hapse girilmesini engelleyecek düzenleme yer alacak.

TEMMUZDA BAŞKANLIK SEÇİMİ VAR

Temmuz ayında ise TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. 24 Şubat 2019'da TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'un görev süresi temmuz ayında son bulacak. Şentop'un bir daha seçileceği öngörülüyor.

İLK SEÇİLEN BAŞKANIN GÖREV SÜRESİ 2 YIL

Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl.

BAŞKAN SEÇİMİ GİZLİ OYLA YAPILIYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından on gün önce başlamak üzere, beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak.

İLK İKİ OYLAMADA ÜYE TAM SAYISININ ÜÇTE İKİSİ, ÜÇÜNCÜ OYLAMADA ÜYE TAM SAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞU ARANACAK

Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tam sayısının 2/3'ünün (400), üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunun (301) oyu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye Başkan seçilir.

Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanacak. İkinci devre için seçilen Başkanın görev süresi yasama döneminin sonuna kadar devam eder.

BİNALİ YILDIRIM SEÇİLMİŞTİ

Meclis Genel Kurulu'nda 12 Temmuz 2018 Perşembe günü Binali Yıldırım 3'üncü oylamada Anayasa'da öngörülen çoğunluğu sağlamış ve 335 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmişti.

Yıldırım, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından 7 ay sonra TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Meclis Genel Kurulu'nda 24 Şubat 2019 Pazar günü Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 3'üncü oylamada Anayasa'da öngörülen çoğunluğu sağlayarak 336 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.