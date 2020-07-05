46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Gecenin sunuculuğunu ise Çağla Şıkel ve Cem Davran üstleniyor.

05.07.2020 21:08 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:12

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pandemi nedeniyle farklı bir konseptle gerçekleşiyor. Bu yılın kazananlarına ödülleri evlerinde, ofislerinde elden teslim edildi.

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İşte ödül alan isimler ve yapımlar:

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu: Ecem Erkek

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Onur Buldu

En İyi Kadın Oyuncu: Ebru Şahin

En İyi Erkek Oyuncu: Taner Ölmez

En İyi Çocuk Oyuncu: Ebrar Demirbilek

En İyi Komedi Dizisi: Çok Güzel Hareketler Bunlar-2

Başarı Ödülü: Alice Müzikali

En İyi Yarışma Programı: MasterChef Türkiye

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı

En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı

En İyi Haber Programı: 5N1K / Cüneyt Özdemir

En İyi Kadın Haber Sunucusu: Ece Üner

En İyi Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir

En İyi Dizi Çifti: Aybüke Pusat / Furkan Andıç

En İyi Dizi Müziği: Aytekin Ataş / Bir Zamanlar Çukurova

En İyi Senarist: Deniz Aytaç Katıksız / İstanbullu Gelin

En İyi Yönetmen: Yusuf Pirhasan / Mucize Doktor

En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Zeynep Bastık

En İyi DJ: Hey! Douglas

En İyi Influencer: Kafalar

En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Burcu Özberk / Afilli Aşk

En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul / Afilli Aşk

En İyi Romantik Komedi Dizisi: Afilli Aşk

Başarı Ödülü: Demet Akbağ

Başarı Ödülü: Kerem Alışık

Başarı Ödülü: Hande Yener

Başarı Ödülü: Emrah

Başarı Ödülü: Serhat Hacıpaşalıoğlu

En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise

En İyi Erkek Şarkıcı: Mabel Matiz

En İyi Fantezi Müzik Kadın Şarkıcı: Ebru Gündeş

En İyi Fantezi Müzik Erkek Şarkıcı: Hakan Altun

En İyi Proje: Usta Çırak / Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun

En İyi Proje: Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları-2

Azerbaycan'ın En İyi Şarkıcısı: Röya

En İyi Magazin Programı: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

En İyi Klip: Mabel Matiz / Mendilimde Kırmızım Var

Yılın Şarkısı: Reynmen / Ela