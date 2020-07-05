46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor
Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Gecenin sunuculuğunu ise Çağla Şıkel ve Cem Davran üstleniyor.
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pandemi nedeniyle farklı bir konseptle gerçekleşiyor. Bu yılın kazananlarına ödülleri evlerinde, ofislerinde elden teslim edildi.
İşte ödül alan isimler ve yapımlar:
En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu: Ecem Erkek
En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Onur Buldu
En İyi Kadın Oyuncu: Ebru Şahin
En İyi Erkek Oyuncu: Taner Ölmez
En İyi Çocuk Oyuncu: Ebrar Demirbilek
En İyi Komedi Dizisi: Çok Güzel Hareketler Bunlar-2
Başarı Ödülü: Alice Müzikali
En İyi Yarışma Programı: MasterChef Türkiye
En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert
En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı
En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı
En İyi Haber Programı: 5N1K / Cüneyt Özdemir
En İyi Kadın Haber Sunucusu: Ece Üner
En İyi Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir
En İyi Dizi Çifti: Aybüke Pusat / Furkan Andıç
En İyi Dizi Müziği: Aytekin Ataş / Bir Zamanlar Çukurova
En İyi Senarist: Deniz Aytaç Katıksız / İstanbullu Gelin
En İyi Yönetmen: Yusuf Pirhasan / Mucize Doktor
En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Zeynep Bastık
En İyi DJ: Hey! Douglas
En İyi Influencer: Kafalar
En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Burcu Özberk / Afilli Aşk
En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul / Afilli Aşk
En İyi Romantik Komedi Dizisi: Afilli Aşk
Başarı Ödülü: Demet Akbağ
Başarı Ödülü: Kerem Alışık
Başarı Ödülü: Hande Yener
Başarı Ödülü: Emrah
Başarı Ödülü: Serhat Hacıpaşalıoğlu
En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise
En İyi Erkek Şarkıcı: Mabel Matiz
En İyi Fantezi Müzik Kadın Şarkıcı: Ebru Gündeş
En İyi Fantezi Müzik Erkek Şarkıcı: Hakan Altun
En İyi Proje: Usta Çırak / Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun
En İyi Proje: Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları-2
Azerbaycan'ın En İyi Şarkıcısı: Röya
En İyi Magazin Programı: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
En İyi Klip: Mabel Matiz / Mendilimde Kırmızım Var
Yılın Şarkısı: Reynmen / Ela