44 nerenin plaka kodu? 44 plakası nereye ait, hangi şehir? Malatya ilçe plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 44 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 44 plakasının detaylarını aktaralım.

44 NERENİN PLAKASI?

44 plakası hangi ile ait : Malatya

44 plakası Malatya iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 44 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Malatya iline ait demektir. Malatya'nın plakası 44'dır. Peki Malatya ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

MALATYA'NIN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 44 olan Malatya'nın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Malatya'nın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 44 Malatya plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Arapgir ilçesi plaka harfleri :

44 DU 001 - 44 DU 999

44 HA 001 - 44 HA 999

44 J 6810 - 44 J 7119

44 DZ 001 - 44 DZ 999

44 MT 001 - 44 MT 999

Battalgazi ilçesi plaka harfleri :

44 AC 001 - 44 AZ 999

44 DA 001 - 44 DL 999

44 DR 001 - 44 DT 999

44 EA 001 - 44 ES 999

44 EU 001 - 44 EV 999

44 EZ 001 - 44 EZ 999

44 FC 001 - 44 FV 999

44 FY 001 - 44 FZ 999

44 KA 001 - 44 KZ 999

44 LA 001 - 44 LE 999

44 LF 001 - 44 LF 999

44 LH 001 - 44 LH 999

44 M 001 - 44 M 999

44 T 001 - 44 T 999

Darende ilçesi plaka harfleri :

44 DN 001 - 44 DN 999

44 DZ 001 - 44 DZ 999

44 EY 001 - 44 EY 999

44 HC 001 - 44 HC 999

44 MU 001 - 44 MU 999

Doğanşehir ilçesi plaka harfleri :

44 DV 001 - 44 DV 999

44 FA 001 - 44 FA 999

44 HD 001 - 44 HD 999

44 HR 001 - 44 HT 999

44 MY 001 - 44 MY 999

Hekimhan ilçesi plaka harfleri :

44 DP 001 - 44 DP 999

44 ET 001 - 44 ET 999

44 MV 001 - 44 MV 999

Pötürge ilçesi plaka harfleri :

44 DY 001 - 44 DY 999

44 MZ 001 - 44 MZ 999

Kısacası 44 plakası Malatya şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

MALATYA PLAKA KODU KAÇTIR?

Malatya ilimizin plaka kodu 44'dür. Yollarda gördüğümüz 44 plakalı arabalar Malatya şehrine ait demektir.

MALATYA TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Malatya telefon alan kodu 422'dir. Yani 0422 numarasıyla başlayan telefon kodları Malatya şehrine aittir.