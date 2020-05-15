4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu

Ülkemizde koronavirüs mücadelesinde 'yeni normalleşme' dönemine geçişle beraber bugün 15-20 yaş grubuna 4 saatliğine sokağa çıkma izni verdi. 42 gün sonra sokağa çıkabilen gençler İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştururken, AVM önlerinde de uzun kuyruklar oluştu.

GENÇLER KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Koronavirüsle mücadele kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Nisan'da açıklanmış ve 4 Nisan itibariyle uygulanmaya başlamıştı. Çarşamba günü 0-14 yaş gurubunun sokağa çıkmasının ardından izin sırası 15- 20 yaş grubuna geldi. Gençler, saat 11.00 ve 15.00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafeye uyarak ve maske takmak şartıyla sokaklara ve caddelere çıktı.

GENÇLERİN ÇOĞUNLUĞU KURALLARA UYUYOR

İznin ardından gençler soluğu İstanbul'un en hareketli caddelerinden olan İstiklal Caddesi'nde aldı. Kimi gençler caddede yürüyüş yaparken kimisi ise müzik dinlemeyi tercih etti. Caddeye gelen gençlerin çoğunun maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Sokakları özlediğini belirten bir genç, "Özlemiştik birbirimizi. Hemen hemen 2 aydır evdeyiz, görüşemiyorduk, hazır 4 saatimiz varken attık kendimizi dışarı, buluştuk. En çokta sokakları özlemişiz" dedi.

AVM ÖNÜNDE UZUN KUYRUK OLUŞTU

Esenyurt'ta ise bazı gençler sokağa çıkma izinleri alışveriş merkezine giderek değerlendirdi. AVM önünde kuyruk oluşturan gençler,mağazalara girdi. Kıyafet alan gençler 4 saatin yetersiz olduğunu söyledi. Gençlerden biri evde çok sıkıldığını belirtirken dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.