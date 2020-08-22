4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı

Diyarbakır'da öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesindeki Selahattin Eyyübi Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Burak Muhammed Emin'in kullandığı otomobil, aynı caddede hareket halindeki Aytaç Kocakaya yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Kazanın etkisiyle Kocakaya'nın kullandığı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak 4 takla atarak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

HER İKİ ARAÇTA DA HASAR MEYDANA GELDİ

Dört takla atan otomobilde bulunan Dilek Kocakaya, Aytaç Kocakaya ve 3,5 yaşındaki Ayça yara almadan sağ olarak kurtuldu. Ayça, kazanın etkisiyle dakikalarca annesi Dilek ve babası Aytaç Kocakaya'nın elini tuttu. Kazada, yaralanan olmazken, her iki otomobilde hasar oluştu.