4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu

4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini tren raylarına atarak intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası genç kadın hastaneye kaldırıldı.

BİR ANDA KENDİNİ RAYLARA ATTI

Olay, saat 23.00 sularında 4. Levent Metro istasyonunda meydana geldi. 20'li yaşlarında olduğu öğrenilen bir kadın kendini bir anda raylara atarak intihar girişiminde bulundu. Genç kadının raylara atladığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşanan olay sonrası metro seferleri durduruldu. Daha sonra genç kadını kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin raylardan çıkardığı genç kadının yaralı olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri genç kadına hemen müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından metro seferleri normale döndü.