İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 4. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

4. GÜN İFTAR MENÜSÜ

4. günün iftar menüsünde Türk mutfağının özel lezzetlerinden seçme yemekler var. Ezogelin çorbası ile lezzetli bir başlangıç yaptıktan sonra Özbek pilavı ve pastırmalı kuru fasulye ile iftarın tadını çıkarabilirsiniz. Çoban salatanın eşlik edeceği iftarda şekerpare ile lezzetli bir final yapabilirsiniz.

EZOGELİN ÇORBA